O Fluminense venceu a terceira partida consecutiva sob o comando de Renato Gaúcho, chegou a seis pontos na tabela de classificação e assumiu a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã, neste domingo (13), o técnico Renato Gaúcho, em entrevista coletiva (veja abaixo) valorizou o espírito do Tricolor para buscar os três pontos nos minutos finais.

A partida marcou o reencontro entre Thiago Silva e Ganso, do Fluminense, e Neymar, grande astro do Santos no retorno à Série A. O assunto foi um dos destaques da entrevista coletiva, com Renato classificando o momento em campo como "um colírio para os olhos".

Como foi Fluminense 1 x 0 Santos no Maracanã?

O Fluminense só foi garantir a vitória aos 50 minutos do segundo tempo. Samuel Xavier recebeu pela direita e chutou cruzado; a bola desviou em Zé Ivaldo e entrou no ângulo de Gabriel Brazão para definir o placar. O lateral-direito, vale destacar, teve atrito com Neymar na segunda etapa e vibrou muito com o tento anotado.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos seis pontos e ocupa provisoriamente a quinta colocação. O Santos, por sua vez, segue sem vencer e, com apenas um ponto, é 18º colocado. Na quarta-feira (16), o tricolor carioca vai a São Paulo enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, a partir das 19h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Santos recebe o Atlético-MG, às 21h30.