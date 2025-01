Mercado da Bola: Fluminense faz consulta por meia Lucas Crispim

O Fluminense fez uma consulta pelo meia Lucas Crispim, que atualmente pertence ao Buriram United, da Tailândia. O atleta possui contrato até dezembro de 2025 com o clube asiático, segundo informação dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O Tricolor não apresentou uma proposta oficial pelo jogador, mas buscou entender os valores que poderiam ser envolvidos em caso de uma negociação. O Time de Guerreiros busca um nome para a posição, mas ainda não bateu o martelo sobre o atleta a ser buscado.

No Buriram United, Lucas Crispim é um dos grandes destaques de sua equipe na temporada 2024/2025. Em 13 partidas disputadas na Thai League, o meia marcou seis gols e contribuiu com três assistências. Além disso, a equipe do brasileiro está em zona de classificação para o mata-mata da Champions League da Ásia.

Na mesa do Fluminense, o atleta possui um vasto currículo no Brasil, tendo iniciado sua carreira no Santos e passado por Vasco, Joinville, Atlético-GO, São Bento, Guarani e Fortaleza. O atleta deixou o Leão do Pici no fim de 2023.