Fluminense se reapresenta com muitos jovens e sob comando de Marcão

Parte do elenco do Fluminense se reapresentou nesta quinta-feira (2), no CT Carlos Castilho, visando a estreia do Campeonato Carioca. O Tricolor estreia entre os dias 11 e 12 contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita.

Auxiliar permanente do clube, Marcão foi o responsável por conduzir a atividade que contou com a presença de diversos jovens. Nas quatro primeiras rodadas do estadual, o Tricolor deve entrar em campo com peças alternativas.

A atividade contou com algumas peças que já fazem parte da equipe profissional do Fluminense, como Manoel, Isaac, Felipe Andrade, Vitor Eudes e outros nomes. Além dos mais "experientes", o Tricolor contou com Gustavo Felix, Davi Melo, Isac Martins, Wallace Davi, Thiago Henrique, Isaque e Riquelme Felipe.

O Fluminense optou por dividir os atletas na pré-temporada em dois grupos, sendo que o elenco principal retorna aos treinos na quarta-feira (8) sob comando de Mano Menezes. Os jogadores mais renomados só devem estrear a partir da 5ª rodada do Campeonato Carioca.

Fluminense no Carioca

Nos confrontos contra Sampaio Corrêa, Volta Redonda, Maricá e Portuguesa, o Fluminense tem autorização de usar um elenco alternativo no Campeonato Carioca. No entanto, o clube deverá utilizar seus principais nomes a partir da 5ª rodada, em que o Tricolor encara o Madureira pouco mais de duas semanas após a reapresentação de todos os jogadores do plantel.

A expectativa é a de que Marcão comande o Time de Guerreiros no início do estadual, assim como aconteceu em 2024.