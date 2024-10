Veja as opções do Fluminense para substituir Thiago Silva contra o Flamengo

Mano Menezes observa último treino do Fluminense antes do clássico contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Mano Menezes precisará encontrar opções no Fluminense para substituir Thiago Silva contra o Flamengo. O zagueiro ainda sente dores na região do calcanhar e não estará à disposição após mais de 20 dias afastado dos gramados e tratando o problema.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com a ausência de peso, o Tricolor deve contar com a presença de Thiago Santos no miolo da zaga, uma vez que tem sido o nome mais utilizado no setor em 2024. No entanto, o treinador precisará decidir quem será a sua dupla.

Nos dois últimos jogos do Fluminense, Antônio Carlos foi titular contra o Atlético-GO, enquanto Manoel recebeu uma oportunidade diante do Cruzeiro. Mano Menezes ainda conta com Felipe Melo e o retorno de Ignácio.

Existe grande expectativa pela volta do reforço contratado na janela de transferências do meio do ano. Desde sua chegada, Ignácio fez apenas dois jogos (Vasco e Corinthians), é elogiado internamente, mas perdeu tempo por conta de uma lesão no menisco.

Sem entrar em campo há dois meses, o atleta pode ser preterido por falta de ritmo, enquanto Antônio Carlos e Manoel surgem como opções fortes. Por outro lado, Felipe Melo não entra em campo desde a falha grave que teve na derrota do Fluminense para o Botafogo.

Ignácio no último treino do Fluminense antes do clássico contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Fluminense tem outros desfalques

Além de Thiago Silva, que vivia a expectativa para jogar seu primeiro clássico desde seu retorno, o Fluminense também tem outras ausências. Marcelo e Keno cumprirão suspensão, uma vez que foram punidos com seus terceiros cartões amarelos na partida contra o Cruzeiro.

Com isso, Diogo Barbosa deve assumir uma vaga na equipe titular na lateral-esquerda, enquanto Lima deve ser opção no lugar do ponta. De volta da Data Fifa, Facundo Bernal e Jhon Arias devem ser titulares no clássico.