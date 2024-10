Thiago Silva desfalca Fluminense no clássico contra o Flamengo

Thiago Silva em treino do Fluminense durante a Data Fifa de outubro (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 20:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Thiago Silva desfalca o Fluminense no clássico contra o Flamengo, nesta quinta-feira (17), pelo Brasileirão. O atleta não se recuperou plenamente dar dores que vinha tendo no calcanhar, segundo "O Globo".

No jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o defensor precisou ser substituído no intervalo da partida contra o Atlético-MG por conta de um desconforto. O atleta desfalcou o Tricolor no jogo seguinte contra o Botafogo, mas foi para o sacrifício contra o Galo na semana seguinte.

Desde então, Thiago Silva vem tratando as dores e já retornou aos treinamentos, mas sem condições de voltar a campo. O Time de Guerreiros não apressa a recuperação do zagueiro para não perdê-lo na reta final do Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento.

O defensor vive a expectativa para voltar a jogar contra o Athletico-PR, na terça-feira (22), em jogo atrasado da 17ª rodada. O veterano ganharia mais alguns dias de recuperação para estar presente em um duelo direto contra o Z4.