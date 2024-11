Mano reconhece dificuldades, mas reforça: ‘Encerramos fora dos últimos quatro’

O técnico do Fluminense, Mano Menezes, concedeu coletiva de imprensa após o empate com o Criciúma por 0 a 0, no Maracanã, na noite desta terça-feira (26), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante tricolor analisou o duelo e ressaltou que a equipe não terminou a rodada dentro do Z4.

Saída de Ganso

- No jogo passado, sofremos porque deixamos o meio-campo mais aberto. Nosso melhor momento de jogo foi com dois volantes. Não é esse o problema. O Criciúma se defendeu bem, como fez contra o Botafogo. É uma equipe que sabe o que quer fazer no jogo. Iniciamos bem, criando volume, tendo um pouco de dificuldade para concluir as jogadas em gols. Perdemos o Ganso cedo, o que foi ruim, pois a equipe estava encontrando espaços para chegar ao gol com qualidade. A alteração demorou pra devolver a naturalidade à equipe. Se o gol demorasse a sair, o jogo seria tenso e se arrastou tenso até o final. Tivemos três, quatro oportunidades claras de gols, o que é pouco para volume que tivemos. E quase tomamos o gol - analisou, acrescentando:

- Encerramos a rodada como não queríamos, mas encerramos fora dos últimos quatro. Vamos pensar em pontuar no próximo jogo também. Vamos trabalhar pra vencer. Juventude teve dificuldade contra o Cuiabá, a pressão está grande. Os times estão bem organizados e temos que ter a cabeça no lugar. Melhorar pequenos detalhes e escolhas finais para voltar a vencer. Estamos há cinco rodadas sem vencer e isso nos custa - completou Mano Menezes.

Fluminense completou o quinto jogo sem vencer (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

No domingo (1º), o Fluminense visita o Athletico-PR, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30m (de Brasília). O confronto vale a disputa para se afastar do Z4, uma vez que o time paranaense tem 41 pontos, em 13º lugar na classificação.

