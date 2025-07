Torcedor do Fluminense se emociona ao ganhar presente de Thiago Santos

Após a marcante campanha no Mundial de Clubes da Fifa, o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (11), em meio a uma recepção calorosa de seus torcedores. O reencontro aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, durante o evento conhecido como “AeroFlu”, que reuniu centenas de tricolores em celebração ao desempenho da equipe na competição internacional.

Entre gritos de apoio, cânticos e muita emoção, um dos momentos mais marcantes da noite foi protagonizado pelo volante Thiago Santos. Em meio à multidão, o jogador parou para tirar fotos, dar autógrafos e interagir com os torcedores. Em vídeo registrado pela equipe do NetFlu, Thiago presenteia um jovem tricolor com o seu casaco do Fluminense — gesto que levou o menino às lágrimas de emoção.

Apesar da chegada calorosa, nem todos os jogadores retornaram com a delegação ao Brasil. O meia Paulo Henrique Ganso permaneceu nos Estados Unidos, onde aproveita alguns dias de folga com a família.

O atacante Yeferson Soteldo, da Venezuela, também ficou fora do retorno. Ele foi visto em clima de descanso ao lado da esposa. Já o zagueiro Thiago Silva seguiu para a Inglaterra, onde foi resolver compromissos pessoais. O retorno do defensor ao Rio é esperado nos próximos dias, conforme combinado com o clube.

Torcedores do Fluminense foram recepcionar o elenco no Aeroporto Galeão (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Próximo compromisso do Fluminense

Após o Mundial, o reencontro do elenco com a torcida dentro de campo já tem data marcada. O Fluminense enfrenta o Cruzeiro na próxima quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta, com prioridade para os sócios-torcedores do clube.