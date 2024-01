As chegadas de Douglas Costa e Terans também elevam o nível do elenco, que contava com Léo Fernández e Yony González como os primeiros substitutos dos pontas do Fluminense. Nesse momento, o Tricolor tem o poder de manejar o elenco de forma mais homogênea e buscar uma nova conquista da Libertadores, mas também a do Brasileirão ou de uma Copa do Brasil.