- Essa situação não nos preocupa, pois a relação com o André e com Carlos Leite é muito honesta. A cabeça do jogador está muito boa. É o que eu mais me preocupo. Tem algumas sondagens, mas a janela fecha daqui a dois dias. Existem duas possibilidade: chegar uma proposta nas próximas 48 horas e a gente vender agora, mas também há a chance da janela fechar e acontecer uma venda para ele ir no meio do ano. Se a gente permanecer com ele, é espetacular, mas a saída dele é esperada e planejada.