- Eu gosto muito do Jorge Salgado, é uma grande figura, um cara muito elegante. Ele falou da parte da proposta que interessa ao Vasco. A proposta não engloba só questão financeira, mas também questões técnicas. Flamengo e Fluminense estão muito seguros da proposta que fizeram. Acreditamos que temos enormes condições de ficar no Maracanã, pois nossa proposta é muito mais factível em relação a do Vasco. Há a luta pelos direitos dele e a gente pelos nossos. São receitas importantes, mas elas não dizem respeito a sobrevivência do fluxo de caixa do Fluminense. As receitas do estádio são para manutenção do estádio. Nos últimos anos, Flamengo e Fluminense colocaram mais de 100 milhões no estádio. Ninguém hoje no Brasil tem a expertise de Flamengo e Fluminense para gerir um estádio como o Maracanã. É algo que a gente trabalha muito bem aqui dentro, existem impugnações dos dois lados, mas temos muita confiança de que vamos ficar no estádio por muitos anos com regras bem definidas. Os outros clubes, desde que seguindo o cronograma de quem faz a gestão do estádio, podem jogar lá. Esse assunto é técnico. Jamais foi engado por motivos clubistas. A verdade é que seja com quem ficar, não comporta três clubes jogando semanalmente lá. Se a gente for entrar na discussão de direito. Sabe quantos jogos o Fluminense tem a mais que o Vasco no Maracanã? Quase 900 a mais. O Flamengo tem mais de dois mil jogos a mais que o Vasco lá. Porque o Vasco fez opção de jogar em São Januário ao longo de sua historia. Não tem nenhum argumento que o Vasco tem mais direito que Flamengo e Fluminense para jogar no Maracanã.