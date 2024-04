Marcelo diz que atacante do Fluminense é mistura de Romário com Ronaldo Fenômeno

John Kennedy foi muito elogiado por Marcelo por conta de suas características de jogo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 16:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Lateral do Fluminense, Marcelo fez um grande elogio ao atacante John Kennedy, que é seu companheiro de clube. Em entrevista ao "Podpah", o camisa 12 diz que o camisa nove lembra uma mistura de Romário com Ronaldo Fenômeno, centroavantes que fizeram história com a Seleção Brasileira.

- O John Kennedy é iluminado, é um moleque que a bola vai sobrar para ele. Para mim, ele é a mistura de Ronaldo com Romário. Vamos lá... Não estou comparando, mas eu acho que como ele conduz a bola... as características, é incrível. Se você ver um treino do moleque, você fala: "cara, o moleque é a mistura dos dois, mano". É bizarro. A arrancada, a força, ele corta, e vai, chuta de bico, e cavada, e tudo. Eu acho que ele está indo por um bom caminho, o Diniz ajuda muito ele.

Lançado ao profissional pelo Fluminense, John Kennedy já escreveu seu nome na história do clube. Na última Libertadores, o jogador marcou quatro gols, sendo um deles o do título inédito para o Tricolor na decisão contra o Boca Juniors.

Por conta de suas boas atuações, o centroavante vem sendo observado por clubes da Europa, como Zenit e Lyon. Em 2024, o atleta pouco atuou por conta da tardia apresentação do elenco na temporada, além de ter cumprido suspensão no jogo de ida da Recopa e na estreia da Libertadores.