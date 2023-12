O Mundial de Clubes será realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro. O primeiro compromisso do Fluminense, válido pela semifinal da competição, é no dia 18 de dezembro, na espera do adversário, que pode ser o Al Ahly, do Egito, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ou Auckland City, Nova Zelândia. A final e a disputa do terceiro lugar serão no dia 22. O Tricolor das Laranjeiras irá treinar no complexo King Abdullah Sports City, mesmo palco do jogo da semifinal.