Onde assistir ao Mundial de Clubes? Entenda a divisão dos direitos de transmissão

Onde assistir ao Mundial de Clubes na TV aberta?



O Mundial de Clubes será transmitido pela Globo na TV aberta. A emissora renovou o acordo com a Fifa e será detentora exclusiva dos direitos neste tipo de mídia, mas não vai transmitir todos os sete jogos do torneio.



No site da Fifa, a TV Globo é apontada como detentora de direitos nos jogos do Fluminense e do Manchester City nas semifinais, além da grande final. Diferentemente da última edição, o contrato entre Fifa e Grupo Globo não inclui a TV fechada (Sportv).



➡️ Quais clubes cobraram os ingressos mais caros no Brasileirão 2023? Veja ranking