O final da temporada tem sido apreensivo para o torcedor do Fluminense. Apesar disso, a torcida tricolor segue mostrando lealdade para empurrar a equipe contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Cuiabá será a última do ano no Maracanã.

A promessa para a partida da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro é de casa cheia. Até o momento, mais de 40 mil ingressos foram vendidos para a partida contra o já rebaixado, Cuiabá.

Além disso, a tendência é de que a partida contra o Cuiabá entre no top 10 maiores públicos do Tricolor, em 2024. Para isso, precisa ultrapassar a marca de 41.507 pagantes da vitória sobre o Colo-Colo, pela Libertadores.

Os 10 maiores públicos do Fluminense em 2024

Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa Sul-Americana): 56.050 pagantes; Fluminense 0 x 1 Flamengo (Brasileirão) 52.507 pagantes; Fluminense 1 x 0 Atlético-MG (Libertadores) 50.221 pagantes; Fluminense 1 x 0 Palmeiras (Brasileirão) 48.126 pagantes; Fluminense 0 x 2 Flamengo (Carioca) 48.105 pagantes; Fluminense 1 x 0 Bahia (Brasileirão) 46.973 pagantes; Fluminense 2 x 1 Grêmio (Libertadores) 43.540 pagantes; Fluminense 0 x 0 Vasco (Carioca) 42.912 pagantes; Fluminense 2 x 0 São Paulo (Brasileirão) 42.590 pagantes; Fluminense 2 x 1 Colo-Colo (Libertadores) 41.507 pagantes.

Tricolor empatou com o Athletico-PR na 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O Fluminense faz nesta quinta-feira (5) o primeiro dos dois últimos jogos que restam para fechar o ano. O Tricolor encara o Cuiabá, às 20h, no Maracanã.

No domingo (8), o equipe das Laranjeiras viaja até São Paulo, onde vai enfrentar o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h, no Allianz Parque.