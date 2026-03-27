Torcedores do Fluminense escolhem time do século com quatro jogadores atuais

O Lance! promoveu uma enquete no canal do Whatsapp para escolher o time do Fluminense no século XI. Entre os escolhidos, quatro jogadores do elenco atual. Veja abaixo os indicados e os escolhidos:

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Goleiro:

-Fábio

-Diego Cavalieri

-Fernando Henrique

Zagueiro:

-Thiago Silva

-Nino

-Felipe Melo

-Gum

Lateral-direito:

-Samuel Xavier

-Gabriel

-Mariano

-Bruno

Lateral-esquerdo:

-Marcelo

-Carlinhos

-Junior César

-Renê

Meio-campista:

-Martinelli

-André

-Deco

-Conca

-Ganso

-Thiago Neves

-Jean

-Arouca

Atacante:

-Fred

-Cano

-Arias

-Washington

-Magno Alves

-Carlos Alberto

Time final:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Nino e Marcelo; Martinelli, André, Deco e Conca; Fred e Cano

Fred e Cano juntos pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Os jogadores estão expostos em ordem de votos. Exemplo: No meio-campo, Martinelli foi o mais votado, seguido por André, Deco e Conca. Arouca foi o menos votado.

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Fluminense tem desfalque em período-chave na Data Fifa;

O Fluminense se reapresentou na quarta-feira (25) e iniciou período tratado internamente como importante para a sequência da temporada. A única ausência no grupo é Canobbio, convocado pelo Uruguai.

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A comissão técnica de Luis Zubeldía vê com a pausa no calendário como uma oportunidade rara para recuperar o elenco física e mentalmente, além de ganhar tempo de treino com jogadores que ainda buscam melhor condição. Após a vitória sobre o Atlético-MG, os jogadores receberam folga no domingo, segunda e terça-feira. A partir desta quarta-feira, o elenco treina todos os dias no CT Carlos Castilho até o sábado (28). No domingo, o time mais uma folga antes de treinar no dia anterior ao jogo contra o Corinthians, no dia 1° de abril.

Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

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Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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O que vem por aí?

O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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