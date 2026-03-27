Torcedores do Fluminense escolhem time do século com quatro jogadores atuais
Fábio, Samuel Xavier, Martinelli e Cano estão entre os onze escolhidos
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O Lance! promoveu uma enquete no canal do Whatsapp para escolher o time do Fluminense no século XI. Entre os escolhidos, quatro jogadores do elenco atual. Veja abaixo os indicados e os escolhidos:
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Goleiro:
-Fábio
-Diego Cavalieri
-Fernando Henrique
Zagueiro:
-Thiago Silva
-Nino
-Felipe Melo
-Gum
Lateral-direito:
-Samuel Xavier
-Gabriel
-Mariano
-Bruno
Lateral-esquerdo:
-Marcelo
-Carlinhos
-Junior César
-Renê
Meio-campista:
-Martinelli
-André
-Deco
-Conca
-Ganso
-Thiago Neves
-Jean
-Arouca
Atacante:
-Fred
-Cano
-Arias
-Washington
-Magno Alves
-Carlos Alberto
Time final:
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Nino e Marcelo; Martinelli, André, Deco e Conca; Fred e Cano
Os jogadores estão expostos em ordem de votos. Exemplo: No meio-campo, Martinelli foi o mais votado, seguido por André, Deco e Conca. Arouca foi o menos votado.
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Fluminense tem desfalque em período-chave na Data Fifa;
O Fluminense se reapresentou na quarta-feira (25) e iniciou período tratado internamente como importante para a sequência da temporada. A única ausência no grupo é Canobbio, convocado pelo Uruguai.
A comissão técnica de Luis Zubeldía vê com a pausa no calendário como uma oportunidade rara para recuperar o elenco física e mentalmente, além de ganhar tempo de treino com jogadores que ainda buscam melhor condição. Após a vitória sobre o Atlético-MG, os jogadores receberam folga no domingo, segunda e terça-feira. A partir desta quarta-feira, o elenco treina todos os dias no CT Carlos Castilho até o sábado (28). No domingo, o time mais uma folga antes de treinar no dia anterior ao jogo contra o Corinthians, no dia 1° de abril.
Relembre a última partida do Fluminense
O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.
Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.
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O que vem por aí?
O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).
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