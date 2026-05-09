John Kennedy brilha, mas diz que empate do Fluminense teve 'Sensação de derrota'
Atacante salvou o Tricolor de derrota mais uma vez
John Kennedy foi o principal nome do Fluminense no empate por 2 a 2 com o Vitória, neste sábado (9), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um gol e da jogada que originou o empate marcado por Serna nos minutos finais, o atacante lamentou o resultado e afirmou que o elenco saiu de campo com "gosto de derrota".
O camisa 9 abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, aproveitando sobra dentro da área para finalizar no canto de Lucas Arcanjo. Depois, já na reta final da partida, fez grande jogada individual antes de deixar Serna em condições de marcar o gol que evitou a derrota tricolor no Maracanã.
Mesmo sendo decisivo mais uma vez, John Kennedy não escondeu a frustração pelo resultado. O Fluminense chegou a controlar boa parte do confronto, mas sofreu a virada na etapa final após dois gols do Vitória em sequência.
— A torcida não saiu com esse gosto de vitória. Acho que saiu realmente, assim como a gente, com gosto de derrota. A gente propôs o jogo inteiro e, como eu falei anteriormente, foram duas bolas deles e eles acabaram fazendo os dois gols. Não existe isso de insegurança. A gente tem que entrar em campo confiante no nosso trabalho. Temos que entrar em campo para ganhar, independentemente de insegurança ou confiança. A gente tem que entrar e vencer — afirmou o atacante.
Na análise do jogador, o Fluminense perdeu o controle emocional da partida após voltar a sofrer com erros em bolas paradas e momentos de desatenção defensiva. John Kennedy também destacou que o elenco precisa recuperar rapidamente a confiança para reagir na sequência da temporada.
— Eu acho que a gente tem que levantar a cabeça, isso já passou. Não foi o que a gente imaginou que acontecesse. A gente começou o jogo bem, controlou praticamente a partida toda, mandou no jogo, mas precisamos ficar atentos nessas bolas paradas. Porque são justamente essas bolas que acabam causando problema. E foi assim que aconteceu hoje. Nos descuidamos em dois lances e sofremos dois gols. Acho que isso não pode voltar a acontecer. Agora é decisão. A gente tem que chegar e ganhar. Só conseguimos resolver uma crise ou momentos como esse vencendo. Precisamos voltar a ganhar e recuperar a confiança que tínhamos no início do ano.
Apesar das vaias direcionadas ao técnico Luis Zubeldía ao fim do jogo, John Kennedy pediu apoio da torcida para os próximos compromissos decisivos do Fluminense. O Tricolor terá pela frente uma sequência importante com Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Na competição continental, o clube precisará vencer o Bolívar no Maracanã para seguir vivo na briga por classificação às oitavas.
— A gente tem que correr pelo nosso torcedor. A gente precisa voltar a ganhar pela nossa torcida. Mas, nesse momento, eu só peço para o nosso torcedor que venha, que encha o estádio, porque o apoio da torcida é muito importante para nós. Que venha para apoiar, porque a nossa torcida é o nosso décimo segundo jogador, como sempre foi em 2023, em 2024 e também em 2025. Eu peço para a nossa torcida lotar o estádio e vir para nos apoiar, para nos ajudar. Eu sei que a gente não está demonstrando em campo aquilo que vocês esperam, mas eu peço para vocês lotarem o estádio.
Mesmo em meio ao momento turbulento do time, John Kennedy segue em alta individualmente. O atacante chegou a 11 gols na temporada e ampliou a vantagem como artilheiro isolado do Fluminense em 2026. Além dos números, o camisa 9 vem crescendo em participação ofensiva e protagonismo dentro da equipe de Zubeldía, principalmente após a chegada de Rodrigo Castillo, concorrente direto pela vaga no ataque.
Como foi o jogo do Fluminense?
Mais uma vez John Kennedy
O primeiro foi de pouca emoção antes de John Kennedy abrir o placar aos 35 minutos. O camisa nove aproveitou a sobra na área e rolou tirando do goleiro no cantinho. O Tricolor teve total controle das ações e não sofreu na defesa, mas também não conseguiu ameaçar muito o gol de Lucas Arcanjo. O time teve o que faltou nas ultimas partidas: efetividade.
Flu dormiu...
Na segunda etapa, o Fluminense deitou na vantagem que tinha no placar e deixou o jogo ficar perigoso. O Vitória assumiu a parte mental da partida após gol de pênalti e conseguiu a virada logo em seguida. O Tricolor demorou a acordar e so começou a pressionar pelo empate após a entrada de Riquelme e Guga no final da segunda etapa.
Com o resultado, o Fluminense chegou a 27 pontos e corre o risco de perder a terceira posição na tabela. O próximo compromisso do time carioca é contra o Operário-PR, na terça-feira (12), pela Copa do Brasil, no Maracanã.
