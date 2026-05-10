John Kennedy salvou o Fluminense de novo. E, junto com o time, salvou também Luis Zubeldía de uma pressão ainda maior no cargo. A pergunta inevitável é: quantas vezes o atacante vai precisar decidir jogos importantes para virar titular indiscutível do Fluminense?

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A atuação contra o Vitória, no empate por 2 a 2 neste sábado (9), aumentou ainda mais esse debate. John Kennedy foi o melhor jogador em campo por muito. Marcou um gol, criou chances o tempo inteiro, participou defensivamente, ganhou divididas, tabelou, acelerou o ataque e ainda deu uma linda assistência para o gol salvador de Kevin Serna nos minutos finais.

Tudo isso em um momento em que o Fluminense atravessa sua maior turbulência na temporada. John Kennedy já havia salvado o Fluminense na Libertadores. O roteiro não é novidade.

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Na última quarta-feira (6), contra o Independiente Rivadavia, na Argentina, John Kennedy saiu do banco de reservas e precisou de apenas 12 minutos para marcar o gol que manteve o Fluminense vivo na Libertadores.

Se o Tricolor perdesse em Mendoza, ficaria virtualmente eliminado da competição continental. Internamente, a pressão sobre Zubeldía aumentaria drasticamente. A possibilidade de demissão existia. E foi justamente John Kennedy, preterido na ocasião, quem evitou o pior cenário.

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Agora, diante do Vitória, a história se repetiu de outra forma. O Fluminense dominava a partida, abriu o placar, mas sofreu uma virada dentro do Maracanã e caminhava para mais uma noite explosiva. As vaias para Zubeldía já começavam a crescer no estádio.

Foi então que John Kennedy apareceu de novo. Mais uma vez, foi decisivo em um momento crítico para o treinador e para o time. Mesmo assim, o curioso é que Urso chega a esse momento ainda sem status de titular absoluto.

Nos três jogos mais importantes recentes do Fluminense na Libertadores — contra Bolívar, na altitude; Independiente Rivadavia, no Maracanã; e Independiente Rivadavia, na Argentina — o escolhido para iniciar foi Rodrigo Castillo.

Na prática, John Kennedy teve bem menos espaço desde a chegada do centroavante argentino. Só que os números mostram outro cenário.

Desde a estreia de Castillo, John Kennedy disputou praticamente a mesma minutagem do concorrente direto e produziu muito mais. O camisa 9 tem mais que o dobro de gols no período, além de superar o concorrente em finalizações e gols esperados.

John Kennedy vive sua melhor temporada desde o título da Libertadores de 2023 — e talvez o melhor momento individual da carreira. São 11 gols em 2026, quase o dobro do vice-artilheiro Kevin Serna, que tem seis. Mais do que os números, chama atenção o peso dos gols e participações decisivas.

Foi assim contra a Chapecoense, quando saiu do banco e marcou um golaço poucos minutos depois de entrar. Foi assim contra o Independiente Rivadavia, na Argentina. Foi assim contra Santos, contra o Coritiba. E foi assim novamente contra o Vitória.

Mesmo ainda oscilando em alguns momentos — algo natural para um atacante jovem e em desenvolvimento — John Kennedy hoje parece muito mais preparado física e mentalmente. A mudança começou ainda na pré-temporada, quando se reapresentou antes do elenco principal após um ano turbulento em 2025.

Desde então, recuperou espaço, confiança e protagonismo. O que falta para virar dono da posição?

O calendário não permite mais testes longos. O Tricolor terá sequência decisiva com Operário pela Copa do Brasil, São Paulo pelo Brasileirão e, principalmente, as "finais" contra Bolívar e La Guaira na Libertadores. A pergunta que fica é: quantas vezes ele ainda vai precisar salvar o Fluminense — e o emprego Zubeldía — para deixar de ser tratado como opção e virar certeza?

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John Kennedy comemora gol do Fluminense contra o Vitória (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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