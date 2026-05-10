John Kennedy projeta parceria com Hulk no Fluminense: 'Sozinho ou dupla'

Artilheiro do Fluminense na temporada, John Kennedy comentou a chegada de Hulk ao clube e projetou uma possível parceria com o atacante no segundo semestre. Após o empate em 2 a 2 com o Vitória, neste sábado (9), no Maracanã, o camisa 9 afirmou que o elenco está preparado para receber o novo reforço tricolor.

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➡️ John Kennedy brilha, mas diz que empate do Fluminense teve 'Sensação de derrota'

— O Hulk com certeza vai ajudar a gente. Quando ele chegar, vamos abraçá-lo, obviamente. Esse grupo tem essa característica de ser muito unido, uma família. E eu sei que ele vai chegar e, independentemente de jogar sozinho ou de fazermos uma dupla, vai ser importante para o Fluminense. E a gente vai fazer de tudo para ajudar o Flu — afirmou John Kennedy.

Hulk já assinou contrato com o Fluminense e rescindiu com o Atlético-MG. O atacante, porém, ainda fará sua despedida oficial do clube mineiro neste domingo (10), na Arena MRV, antes de iniciar efetivamente sua trajetória pelo Tricolor.

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O jogador só poderá estrear quando a janela de transferências abrir, no dia 20 de julho. A tendência é que o Fluminense tente regularizar o atacante imediatamente para que ele esteja apto a atuar já no duelo contra o Red Bull Bragantino, no dia 22, no Maracanã, pela retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo.

Como Hulk fez apenas 12 partidas no Brasileirão pelo Atlético-MG, ele poderá defender normalmente o Fluminense na competição. O atacante também estará liberado para disputar Libertadores e Copa do Brasil, já que não atuou pelo clube mineiro na competição continental nesta temporada e a regra do mata-mata nacional permite a inscrição por outro clube antes da sexta fase.

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John Kennedy em grande fase

A possibilidade de atuar ao lado de Hulk surge justamente no melhor momento de John Kennedy em 2026. O atacante marcou um dos gols do empate diante do Vitória e chegou a 11 na temporada, se isolando ainda mais como artilheiro do Fluminense no ano.

Mesmo em meio ao momento turbulento da equipe, o camisa nove vem sendo um dos principais destaques ofensivos do elenco. Contra o Vitória, além do gol marcado, ele foi o autor da jogada do empate de Serna nos minutos finais da partida. Ainda assim, deixou o gramado frustrado com o resultado no Maracanã.

— A gente saiu com sensação de derrota. Propusemos o jogo inteiro, mas em duas bolas deles acabamos sofrendo os gols — disse o atacante.

John Kennedy comemora gol do Fluminense contra o Vitória (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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Fluminense vive sequência decisiva

O Fluminense atravessa um momento de pressão na temporada. Após o empate no Maracanã, o time chegou aos 27 pontos no Brasileirão e pode perder posições na tabela ao fim da rodada.

Além disso, o clube encara uma sequência decisiva nas próximas semanas. O Tricolor enfrenta o Operário-PR pela Copa do Brasil nesta terça-feira (12). Na semana seguinte, encara o Bolívia pela sobrevivência na Libertadores. No meio dos dois jogos de copa, um compromisso contra o São Paulo pelo Brasileirão.