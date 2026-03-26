Conca se declara ao Fluminense e pede Fábio na Seleção: 'Meu filho é Tricolor'

Um dos grandes nomes da história do Fluminense, Darío Conca esteve no Rio de Janeiro nos últimos dias para participar do Rio Fut Summit, congresso que reuniu palestras sobre futebol. Ao fim do evento, brasileiros e argentinos entraram em campo para uma partida de showbol, que contou com a presença do ex-meia. Em entrevista ao Lance!, Conca declarou seu sentimento ao Tricolor, sentimento que, segundo ele, já foi passado para a próxima geração.

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— Sou muito grato ao Fluminense por tudo que fez por mim. A torcida, os presidentes, os companheiros, os funcionários, todo mundo. Esse carinho só aumenta. Tenho meu filho, que é tricolor, e cada vez que o Fluminense joga eu vejo a paixão e a alegria dele. Lá em casa, nós torcemos pelo Fluminense.

Entre torcedores, Conca costuma ser colocado ao lado de outros grandes estrangeiros que marcaram época no país, como Arrascaeta, Petković e D'Alessandro. Para o argentino, no entanto, o posto tem dono, mas com menção honrosa ao ídolo do Flamengo e a Lucho Acosta, atual jogador do Fluminense.

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— Tem muitos grandes jogadores. Falar de um ou dois é pouco. Hoje, o Arrascaeta tem uma história incrível, o Lucho Acosta também, e tantos outros. Mas, para mim, é o D'Alessandro. Tenho uma admiração e um carinho muito grande por ele, como jogador e como pessoa — explicou.

Relação com o Fluminense

Com a camisa do Fluminense, Conca foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2010. O jogador entrou em campo em todas as rodadas da conquista histórica.

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Ainda durante o Rio Fut Summit, o ex-meia foi questionado sobre a possibilidade de Rossi, goleiro do Flamengo jogar a Copa do Mundo. Conca respondeu que o argentino ainda pode conquistar a vaga, mas aproveitou o gancho para falar de Fábio.

— Que o Fábio seja o goleiro do Brasil porque ele merece mais do que todo mundo.

Conca, ex-Fluminense, em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O que vem por aí?

O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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