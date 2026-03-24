O Fluminense encerra o primeiro trimestre da temporada com dois jogadores dividindo a artilharia de 2026. Serna e John Kennedy tem cinco gols cada, os dois são seguidos por Canobbio, que tem quatro. Germán Cano, que ainda não estreou em 2026, somava dez gols, no mesmo período de tempo, no ano passado.

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Com 18 jogos na temporada, John Kennedy é o jogador que mais entrou em campo no ano, segundo com mais participações diretas para gol. Além das cinco bolas na rede, o camisa nove deu uma assistência. Na soma gols + assistências, o atacante fica atrás apenas de Acosta, que soma oito. Três gols e cinco assistências.

No mesmo período, do dia 1 de janeiro até 24 de março, em 2025, Germán Cano tinha dez gols marcados. Outros destaques da temporada passado no recorte foram: Arias (dois gols e cinco assistências) e o mais uma vez Canobbio (cinco gols e uma assistência.)

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Gols + assistências em 2026:

John Kennedy - 5G + 1A

Kevin Serna - 5G

Agustín Canobbio - 4G + 1A

Luciano Acosta - 3G + 5A

Ganso - 2G

Hércules - 2G

Savarino - 1G + 2A

Nonato - 1G + 1A

Everaldo - 1G

Rubén Lezcano - 1G

Rodrigo Castillo - 1G

Guilherme Arana - 1G

Facundo Bernal - 2A

Renê - 2A

Agner - 1A

Santiago Moreno - 1A

Samuel Xavier - 1A

Guga - 1A

Martinelli - 1A

Do início de 2025 até 24 de março de 2025*

Germán Cano - 10G

Agustín Canobbio - 5G + 1A

Jhon Arias - 2G + 5A

Kevin Serna - 2G + 2A

Keno - 2G + 1A

Everaldo - 1G + 3A

Gabriel Fuentes - 4A

*recorte apenas com os líderes nas estatísticas

John Kennedy e Cano pelo Fluminense na final da Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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O que vem por aí?

A próxima partida dos dois clubes é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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