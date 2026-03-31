Titular do Uruguai, Canobbio está fora de Fluminense x Corinthians

Titular nos dois amistosos da seleção do Uruguai, Canobbio não poderá entrar em campo pelo Fluminense contra o Corinthians nesta quarta-feira (1º), pelo Brasileirão, no Maracanã. O jogador manifestou o desejo de atuar, mas não seria possível nem com a permissão da fisiologia por conta do horário da chegada.

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A bola rola no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o que significa que Canobbio teria que chegar no final da tarde para se juntar ao grupo. O voo do uruguaio chega no Rio de Janeiro apenas na parte da noite. Esse não é o único impeditivo.

Canobbio foi titular nas duas partidas do Uruguai, contra a Inglaterra e a Argélia, dois empates. Nas duas partidas, o atacante saiu apenas nos minutos finais. Por conta do desgaste e do pouco tempo de recuperação, o jogador não tem condições de atuar, como antecipado pelo Lance! no momento da convocação.

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Outro possível desfalque é o de Savarino. O jogador não atendeu à convocação da Venezuela, que alegou que o meia não tinha condições físicas de se apresentar. O meia optou por ficar no Fluminense, onde recebeu tratamento durante a Data Fifa e ficou sumido dos registros de treinamento junto com o grupo por alguns dias, mas esteve presente no treinamento nesta terça-feira (31).

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Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

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Com o resultado, o Tricolor ficou na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estacionou nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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