Escalação do Fluminense: Zubeldía tem desfalque de titular, mas ganha reforço de peso

O Fluminense volta a campo depois da pausa na Data Fifa para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, no Maracanã. Para essa partida, Zubeldía não deve contar com Canobbio, que foi convocado pela seleção do Uruguai e jogou como titular nos dois amistosos da equipe. O treinador porém adiantou que pode ter o reforço de Cano.

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Cano não entra em campo desde o dia 29 de outubro de 2025. No início de janeiro, passou por uma cirurgia, mas já treina com o grupo há algumas semanas e está liberado pelo Departamento Médico. O camisa 14 ficou próximo de ser relacionado em algumas das últimas partidas do Fluminense, no entanto, a comissão técnica preferiu preservar o jogador para ter uma recuperação longa e conservadora, além de dar ritmo ao centroavante.

— Sim, pode esperar (a volta de Cano contra o Corinthians). Os tempos são tempos, pode haver alguma modificação, mas se Deus quiser, estará de volta — declarou Zubeldía em coletiva.

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Entre os possíveis desfalques, Canobbio e Savarino. Os dois foram convocados, mas só o uruguaio deve ficar de fora pela minutagem com a equipe nacional. Savarino não atendeu à convocação da Venezuela, que alegou que o meia não tinha condições físicas de se apresentar. O jogador optou por ficar no Fluminense, onde recebeu tratamento durante a Data Fifa e ficou sumido dos registros de treinamento junto com o grupo por alguns dias, mas esteve presente no treinamento nesta terça-feira (31).

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Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Soteldo (Savarino), Serna e John Kennedy

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