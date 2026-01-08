O Fluminense deu início oficial à preparação para a temporada 2026 nesta quinta-feira (8). O segundo grupo de jogadores se apresentou no CT Carlos Castilho, marcando o começo dos trabalhos sob o comando do técnico Luís Zubeldía.

O primeiro contato do elenco com a comissão técnica aconteceu no auditório do centro de treinamentos, em uma reunião que contou com a presença de dirigentes e integrantes do departamento de futebol. Na sequência, os atletas passaram por avaliações físicas e testes de fisiologia, além de atividades na academia. Assim como já vinha acontecendo desde a semana passada, o grupo seguirá dividido neste início de pré-temporada.

Jogadores do Fluminense que se reapresentaram nesta quinta-feira

Goleiro:

Fábio

Zagueiros:

Freytes

Ignácio

Laterais:

Guga

Samuel Xavier

Gabriel Fuentes

Renê

Meias:

Bernal

Hércules

Lima

Lucho Acosta

Martinelli

Nonato

Otávio

Paulo Henrique Ganso

Terans

Atacantes:

Canobbio

Everaldo

Germán Cano

Keno

Kevin Serna

Soteldo

Esse segundo grupo reúne atletas que tiveram maior participação ao longo da temporada 2025 e, por isso, receberam uma semana extra de descanso, já que atuaram até meados de dezembro. A programação prevê uma nova pausa durante o ano, na paralisação para a Copa do Mundo.

Martinelli e Zubeldía em reapresentação do Fluminense (Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Enquanto isso, o primeiro grupo — formado majoritariamente por jovens de Xerém e jogadores com menor minutagem — segue em preparação para a estreia no Campeonato Carioca. Também fazem parte desse grupo atletas como Igor Rabello, Lezcano, Marcelo Pitaluga, Riquelme Felipe, Santi Moreno e Vitor Eudes, além de Lelê, que retorna de empréstimo, e dos reforços Jemmes e Guilherme Arana.

A comissão técnica planeja utilizar esse primeiro grupo nas três rodadas iniciais do Estadual, contra Madureira, Boavista e Nova Iguaçu. A entrada dos titulares está prevista para a quarta rodada, no clássico diante do Flamengo, no dia 25 de janeiro, no Maracanã.

O duelo estadual antecede a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 28 de janeiro, também no Maracanã, contra o Grêmio. Até o encerramento dos Estaduais, as partidas do Brasileirão serão disputadas no meio de semana, conforme o calendário da CBF.

