Thiago Silva viaja, mas Fluminense tem desfalque contra o Atlético-MG; veja relacionados

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 15:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense deve ter Thiago Silva à disposição contra o Atlético-MG na quarta-feira (25), no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O zagueiro, que precisou ser substituído no intervalo na partida de ida por dores no calcanhar, viajou com o elenco tricolor nesta terça-feira (24) para o duelo na Arena MRV, em Belo Horizonte. A informação foi publicada primeiramente pelo portal ge.

Logo após o confornto no Maracanã, o "Monstro" iniciou tratamento doméstico para se recuperar da contusão, visando o jogo de volta. Além disso, o camisa 3 não entrou em campo na derrota para o Botafogo no último domingo, pelo Brasileirão.

A expectativa é de que Thiago Silva jogue, mesmo que com algum sacrifício, uma vez que os exames do clube não diagnosticaram lesão. O Fluminense enfrentará o Atlético-GO - lanterna do Campeonato Brasileiro - no próximo fim de semana. Assim, o capitão pode ser preservado após o duelo decisivo contra o Atlético-MG para voltar 100% na segunda quinzena de outubro, após a Data Fifa.

Por outro lado, o Tricolor terá importante desfalque no jogo contra o Galo. Nonato se recupera de cirurgia após ter fraturado o nariz em choque com Marçal, do Botafogo, e não viajou com o grupo para Belo Horizonte.

Confira abaixo a lista de relacionados do Fluminense para encarar o Atlético-MG.

Goleiros: Fábio, Felipe Alves, Vitor Eudes;

Laterais: Diogo Barbosa, Guga, Marcelo, Samuel Xavier;

Zagueiros: Thiago Silva, Thiago Santos, Antônio Carlos, Felipe Melo, Manoel;

Volantes: Martinelli, Bernal, Victor Hugo;

Meias: Lima, Renato Augusto, Ganso, Arias;

Atacantes: Keno, John Kennedy, Cano, Serna, Kauã Elias e Marquinhos.

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Desta forma, o atual campeão da América do Sul precisa apenas de um empate fora de casa para avançar às semifinais.