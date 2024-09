Carrasco do Atlético-MG dá receita para Fluminense avançar na Libertadores

Serna comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Atlético-MG, no Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 09:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Carrasco do Atlético-MG no Brasileirão, Serna deu a receita para o Fluminense avançar às semifinais da Libertadores. Em entrevista ao "ge", o atleta afirmou que não espera um jogo fácil, mas que espera balançar as redes contra o Galo novamente.

- Jogos de Libertadores são assim, muito fechados. Sair em vantagem é algo bom. Sabemos que não vai ser fácil, eles vão sair propondo, para buscar o empate ou a vitória. Temos que fazer nosso trabalho e aproveitar prontamente os espaços que podem deixar. Espero poder fazer o mesmo (gol no Brasileiro), mas o mais importante é conseguirmos o resultado positivo.

Há exatamente um mês, o Fluminense visitou o Atlético-MG e derrotou o clube mineiro por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Serna foi o responsável por abrir o placar, enquanto Jhon Arias decretou o triunfo da equipe de Mano Menezes.

Na temporada, o Tricolor enfrentou o Galo em três ocasiões, tendo conquistado duas vitórias e um empate. Com a vantagem construída no jogo de ida, o Time de Guerreiros avança para a próxima fase com mais um triunfo ou caso a igualdade se mantenha no placar.