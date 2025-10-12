Thiago Silva sobre ser treinador e fim da carreira no Fluminense: ‘Está chegando’

Em meio à celebração pelos 200 jogos com a camisa do Fluminense, Thiago Silva comentou um sonho do futuro: tornar-se treinador. O zagueiro de 41 anos, que vive uma das fases mais marcantes de sua carreira no retorno ao clube onde se consagrou, falou sobre o desejo de seguir no futebol após encerrar a trajetória dentro de campo.

Durante vídeo publicado pela Flu TV, o capitão tricolor destacou a importância de manter a humildade e a essência, independente da função que vier a exercer no esporte.

— É claro que o sonho sempre existe: continuar sendo a mesma pessoa, mantendo minha humildade, independente do posto que eu esteja ocupando — seja como capitão, possível treinador ou qualquer outra função. Quero seguir nessa linha de pensamento, sendo um cara verdadeiro, porque acredito que a verdade é a base de tudo — afirmou o defensor.

Ainda no depoimento, Thiago Silva projetou o "Thiago do futuro", reforçando que pretende manter a sinceridade e os princípios que o acompanharam ao longo da carreira.

— Nós, atletas, não aceitamos mentiras ou coisas parecidas. Então, falando para o Thiago Silva do futuro — talvez treinador —, que ele siga sendo verdadeiro e honesto com seus pensamentos, acreditando no que pode oferecer ao time. Essa é uma das coisas que posso dizer ao Thiago de amanhã. E o futuro está chegando, não falta muito não.

Thiago Silva na primeira passagem pelo Fluminense (Foto: Ricardo Rimoli/LancePress!)

Thiago Silva no Fluminense

O zagueiro, que tem contrato com o Fluminense até meados de 2026, atingiu a marca de 200 partidas na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Ídolo e capitão, Thiago Silva se emocionou com a homenagem do clube e reforçou o desejo de encerrar a carreira com mais um título — a Copa do Brasil, competição que o Fluminense ainda disputa nesta temporada.

Mesmo perto do fim da trajetória como jogador, o camisa 3 demonstra que o futebol seguirá sendo parte essencial da sua vida. Seja dentro das quatro linhas ou à beira do gramado, Thiago Silva continua sonhando grande.