Canobbio se encanta com base do Fluminense: ‘Forma pessoas’

O atacante Agustín Canobbio aproveitou o sábado (11) de folga para conhecer de perto o trabalho desenvolvido nas categorias de base do Fluminense. O uruguaio visitou o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, e acompanhou a movimentação das equipes sub-20, elogiando a estrutura e o ambiente que formam o berço de grandes talentos do clube.

Durante a visita, o camisa 17 posou para fotos, distribuiu autógrafos e interagiu com torcedores e jovens atletas. O atacante também assistiu à partida entre o Tricolor e Nova Iguaçu, disputada no Estádio Marcelo Vieira, pela última rodada do Campeonato Carioca Sub-20.

— É uma base muito boa, que não forma apenas jogadores, mas também pessoas. Os meninos são muito gente boa. Quis conhecer a origem de tudo e ver de perto o grande trabalho que o Fluminense faz com seus atletas — disse Canobbio, que seguiu:

— Foi uma experiência muito bonita. Vi em campo alguns jogadores que já treinam conosco no profissional. Acompanhar o desempenho deles aqui foi especial. Fazia tempo que queria vir a Xerém para sentir essa energia positiva e ver de perto o que representa o Fluminense — completou.

Canobbio no Fluminense

Canobbio chegou no Tricolor em 2025 e vive uma das suas melhores temporadas da vida. O uruguaio deixou o Athletico-PR criticado, mas tem no Rio de Janeiro seu ano com mais gols na carreira – são 11 no total, além de cinco assistências.

Canobbio conhece Xerém (Fotos: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

