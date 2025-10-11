Felipe Melo faz postagem para Enner Valencia e viraliza: ‘Ídolo’

Felipe Melo virou assunto nas redes sociais após postar agradecimento ao atacante Enner Valencia, ex-Internacional. O jogador do Pachuca teve vídeo do seu 48º gol pela seleção do Equadro postado por uma página no Instagram. Felipe Melo repostou a publicação no seu story dizendo "Obrigado".

Enner Valencia, Felipe Melo e o Fluminense

Em 2023, quando o Fluminense conquistou o título da Libertadores, Valencia estava no Internacional. Os times brasileiros se enfrentaram na semifinal da competição continental e o Tricolor levou a melhor.

Valencia foi o grande personagem do Inter no jogo de volta, no Beira-Rio. O equatoriano perdeu duas chances claras de gol e foi "escolhido" como culpado pela eliminação por torcedores nas redes sociais. A repercussão foi tanta que o atacante passou até do ponto de ser chamado de vilão dos colorados e virou herói do Fluminense.

Aposentado do futebol, Felipe Melo atualmente trabalha como comentarista da TV Globo. O jogador encerrou a carreira no Fluminense em 2024, ano da conquista da Recopa, título inédito para o clube.