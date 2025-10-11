menu hamburguer
Felipe Melo faz postagem para Enner Valencia e viraliza: ‘Ídolo’

Ex-jogador do Fluminense eliminou o equatoriano na Libertadores de 2023

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
18:30
Felipe Melo
imagem cameraFelipe Melo durante programa no Sportv (Foto: Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias

Felipe Melo virou assunto nas redes sociais após postar agradecimento ao atacante Enner Valencia, ex-Internacional. O jogador do Pachuca teve vídeo do seu 48º gol pela seleção do Equadro postado por uma página no Instagram. Felipe Melo repostou a publicação no seu story dizendo "Obrigado".

Enner Valencia, Felipe Melo e o Fluminense

Em 2023, quando o Fluminense conquistou o título da Libertadores, Valencia estava no Internacional. Os times brasileiros se enfrentaram na semifinal da competição continental e o Tricolor levou a melhor.

Valencia foi o grande personagem do Inter no jogo de volta, no Beira-Rio. O equatoriano perdeu duas chances claras de gol e foi "escolhido" como culpado pela eliminação por torcedores nas redes sociais. A repercussão foi tanta que o atacante passou até do ponto de ser chamado de vilão dos colorados e virou herói do Fluminense.

Aposentado do futebol, Felipe Melo atualmente trabalha como comentarista da TV Globo. O jogador encerrou a carreira no Fluminense em 2024, ano da conquista da Recopa, título inédito para o clube.

