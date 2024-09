Sem Thiago Silva, Flu perde seu principal nome na linha defensiva (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 12:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste sábado (21), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Premiere.

A grande ausência será o zagueiro Thiago Silva que, com um problema no calcanhar esquerdo, não estará em campo na partida. Além disso, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Thiago Santos, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também não participa do jogo.

Com exceção da zaga, a tendência é que todos os titulares disponíveis sejam utilizados no clássico. Assim, a provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Antônio Carlos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias. Caso algum atleta seja poupado, será por desgaste físico. Na quarta-feira (25), o Fluminense disputa as quartas de final da Libertadores, diante do Atlético-MG, na Arena MRV.

Com 27 pontos, o Fluminense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, na décima sexta posição. O Botafogo é o líder do campeonato, com 53 pontos. No primeiro turno, o Tricolor perdeu para o Glorioso por 1 a 0, com go do zagueiro Bastos.

