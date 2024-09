Cano afirma ter jogado no sacrifício pelo Fluminense: ‘Uma hora a conta chega’

Germán Cano em ação no duelo entre Fluminense e Juventude, no dia 1º de junho de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 09:36 • Rio de Janeiro

Aproveitado no segundo tempo da vitória por 1 a 0 do Fluminense, sobre o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Germán Cano voltou a atuar após quase dois meses afastado (56 dias) e admitiu que o sacrifício de jogar com dores pesou para o maior tempo afastado.

De acordo com o artilheiro, Fernando Diniz, ex-técnico do Tricolor, dava apoio para o jogador continuar ajudando a equipe, apesar da necessidade de se tratar das fortes dores no joelho direito desde 2023. Segundo ele, o problema se agravou na temporada atual e a parada foi necessária.

- Diniz é um cara que sempre dava esse apoio para continuar e jogar. Em algum momento a conta chega. Foi boa essa parada para mim. Foi difícil, porque sempre quero jogar. Ano passado também joguei com dores, mas esse ano estava sentindo demais. Com muita dor, muita dor. Estava difícil jogar assim e estava atrapalhando. Não era legal para o time. É deixar o ego de lado e pensar no time. Estou voltando e feliz por isso - disse Cano, na zona mista.

Ao entrar em campo aos 19 minutos do segundo tempo, substituindo Kevin Serna, Cano foi ovacionado pela torcida tricolor. O camisa 14 agradeceu o carinho dos fãs, tanto os presentes no Maracanã quanto via redes sociais.

- Sou muito grato à toda a torcida do Fluminense por esse carinho que me dão no dia a dia. Não tenho palavras. É olhar para eles e falar "obrigado". Acho que merecem muito, merecem meu respeito por esse carinho. Faço de tudo dentro de campo para ajudar o time, porque eles merecem. Agradeço esse carinho desde as redes sociais até aqui no Maracanã - afirmou o argentino.