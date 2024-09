Fluminense e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão. (Foto: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 10:11 • Rio de Janeiro

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste sábado (21), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Premiere.

No clássico, as equipes vivem extremos diferentes na tabela. O Fluminense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e vai em busca dos três pontos para se afastar da zona da degola. O Tricolor chegou a embalar duas vitórias seguidas, mas perdeu de virada para o Juventude na última rodada.

Já o Botafogo é líder isolado do campeonato, com 53 pontos, mas com o vice-líder Palmeiras na cola, precisa vencer para se manter no topo da tabela. O Glorioso engatou quatro vitórias pelo Brasileirão, e está há seis jogos sem saber o que é perder.

Marcelo, jogador do Fluminense, durante partida contra o Botafogo no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fluminense e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense X Botafogo

27ª rodada- Brasileirão

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de junho de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG);

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos (Thiago Silva), Felipe Melo, Diogo Barbosa (Marcelo), Facundo Bernal, Martinelli, Ganso, Jhon Árias, Kevin Serna (Keno), Kauã Elias (Cano).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus (Tiquinho Soares).