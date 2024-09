Mano Menezes terá que encontrar soluções para a zaga contra o Botafogo (Foto: Leonardo Hübbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Mano Menezes terá dificuldades para encontrar a zaga titular que enfrentará o Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Santos está fora, devido ao terceiro cartão amarelo, recebido na derrota por 2 a 1 para o Juventude na última rodada. O Fluminense segue sem sabe se poderá contar com Thiago Silva, que deixou o jogo contra o Atlético-MG, com dores no calcanhar esquerdo.

Em um lance sozinho, Thiago Silva sentiu o calcanhar após saltar. O jogador tinha previsão de fazer exames na última quinta-feira (19), no entanto, o Tricolor ainda não divulgou informações sobre o estado do jogador. O elenco treina nesta sexta-feira (20) à tarde antes da partida contra o Botafogo.

Thiago Santos vem sendo muito elogiado por suas boas atuações. O jogador foi um dos destaques contra o Atlético-MG na última quarta-feira, na vitória por 1 a 0 na Libertadores.

As opções que o técnico Mano Menezes para substituir Thiago Santos, e talvez o Thiago Silva, são: Felipe Melo, Antônio Carlos e Manoel. Vale lembrar que Ignácio também se recupera de lesão.

Hoje, com 27 pontos, sendo o primeiro time fora da zona do rebaixamento, o fluminense encara o Botafogo, no próximo sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.