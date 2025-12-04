Fala de Renato volta à tona após sucesso de Zubeldía no Fluminense: 'Esse seria o discurso'

No fim de 2024 e início de 2025, durante o Mundial de Clubes, Renato Gaúcho, então técnico do Fluminense, protagonizou uma das declarações mais marcantes de sua passagem pelo clube. Ao defender o trabalho dos treinadores brasileiros, fez um desabafo que repercutiu na época e voltou a ser compartilhado nas redes sociais nos últimos dias por conta do momento de Zubeldía no comando do Tricolor.

— A imprensa brasileira não valoriza muito o treinador brasileiro. Essa que é a realidade. Não são todos. Gostam de valorizar muito o gringo. Eu queria ver um gringo fazendo o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. 'Tem que estar na Seleção Brasileira. É demais, é muito bom. Os brasileiros estão aprendendo'. Esse seria o discurso. Mas quando é um treinador brasileiro… Essa é a realidade. Eu gostaria de estar uma temporada no lugar de um treinador desses grandes clubes na Europa, e eles virem treinar, no caso, hoje, o Fluminense, o patinho feio. E dar resultado. Aí você vai ver quem é o bom. Só isso que eu gostaria de falar, porque tem muita gente que acha que não é tudo isso. É tudo isso sim. Tem que valorizar o treinador brasileiro. Se as pessoas não me valorizam, eu tenho que me valorizar. Se você for ver o meu trabalho em todos os clubes, sem os cofres cheios, eu sempre dou resultado. Então alguma coisa eu devo ter, né?

A frase, que na época funcionou como crítica ao tratamento dado ao técnico brasileiro, ressurge agora em um contexto completamente diferente com Luis Zubeldía. O argentino assumiu o Fluminense meses depois daquela declaração e, em apenas 15 partidas, apresenta números que mudaram o ambiente nas Laranjeiras: 9 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, com um dado que impressiona até o torcedor mais desconfiado. A equipe não sofreu gol em 9 dessas 15 partidas.

Em casa, o impacto é ainda maior. Oito jogos, oito vitórias, 100% de aproveitamento, muitas delas com autoridade, controle territorial e intensidade que viraram marca registrada deste novo momento do clube. No recorte do Brasileirão desde sua chegada, o Fluminense é o time que mais somou pontos.

O que Renato disse naquele momento era sobre reconhecimento, valorização e a dificuldade de comandar um time brasileiro diante de tantas limitações e pressões. Hoje, a lembrança cai num cenário em que o Fluminense vive seu melhor desempenho da temporada justamente com um treinador estrangeiro, sustentado por um elenco construído ao longo do trabalho de Mano, Renato e agora consolidado por Zubeldía.

Fluminense se prepara para enfrentar o Bahia

O Fluminense retornou aos treinos nesta quinta-feira (4) no CT Carlos Castilho para enfrentar o Bahia no domingo, pela última rodada do Brasileirão. O Tricolor venceu o Grêmio na terça-feira, fora de casa, e se aproximou da vaga direta na Libertadores 2026. O elenco teve folga na quarta-feira e treina todos os dias até o sábado.