Germán Cano deu nesta quinta-feira (4) um passo importante na recuperação da lesão no joelho direito para voltar a jogar pelo Fluminense. O atacante entrou em campo no CT Carlos Castilho, de chuteira, e realizou atividades com bola na transição, ainda separado do elenco, mas executando movimentos técnicos supervisionados pelo departamento médico do clube.

O Lance! apurou que esta foi a segunda tentativa de Cano de chuteira nos gramados. Na semana passada, o argentino até iniciou o processo, mas sentiu dores e precisou interromper a atividade.

O jogador não entra em campo desde 29 de outubro, contra o Ceará, e trabalha para estar à disposição de Zubeldía na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, marcada para 11 e 14 de dezembro. A presença ainda não é garantida, mas, pela primeira vez em semanas, Cano conseguiu treinar no gramado com bola.

Fluminense se prepara para enfrentar o Bahia

O Fluminense retornou aos treinos nesta quinta-feira (4) no CT Carlos Castillo para enfrentar o Bahia no domingo, pela última rodada do Brasileirão. O Tricolor venceu o Grêmio na terça-feira, fora de casa, e se aproximou da vaga direta na Libertadores 2026. O elenco teve folga na quarta-feira e treina todos os dias até o sábado.

