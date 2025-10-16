Fluminense e Juventude entram em campo nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Lance! faz a transmissão em áudio através de seu canal no YouTube ao vivo. Clique acima para assistir ao duelo conosco!

continua após a publicidade

➡️ Fluminense: surpresas em lista de relacionados chamam atenção

👀 Fluminense x Juventude ao vivo com o Lance!: como chegam as equipes?

Os dois times vivem realidades completamente distintas na competição. O Tricolor, comandado por Luiz Zubeldía, busca mais uma vitória sob a batuta do novo técnico - a terceira em cinco partidas - para continuar sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe abriu o dia em sétimo lugar, com 38 pontos em 26 jogos - ainda cumpre compromisso atrasado diante do Ceará.

Já o Papo está na luta para fugir do fantasma do rebaixamento. O time de Thiago Carpini, que tem apenas três vitórias em 11 jogos na área técnica gaúcha, ocupa a penúltima colocação da tabela, com 23 pontos, oito a menos em relação ao Santos, primeiro time fora da degola. São seis jogos de jejum na competição; a última vitória aconteceu em agosto, diante do Ceará no Castelão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Lance! faz a transmissão em áudio do confronto que fecha mais uma jornada da liga nacional. O narrador é Lucas Borges, e Maurício Luz traz as análises do duelo.

Fluminense e Juventude duelam pelo Brasileirão; acompanhe ao vivo narração do Lance! (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

2️⃣8️⃣ Outros jogos da rodada do Brasileirão

Encerrados:

⚽ Palmeiras 5x1 Red Bull Bragantino

⚽ Botafogo 0x3 Flamengo

⚽ Mirassol 3x1 Internacional

⚽ Sport 1x1 Ceará

⚽ Santos 3x1 Corinthians

⚽ Fortaleza 0x2 Vasco

⚽ Atlético-MG 1x1 Cruzeiro

continua após a publicidade

Em andamento:

⚽ Grêmio x São Paulo

⚽ Vitória x Bahia