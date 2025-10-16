AO VIVO: Acompanhe a transmissão do Lance! de Fluminense x Juventude
Confronto é válido pela 28ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Juventude entram em campo nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Lance! faz a transmissão em áudio através de seu canal no YouTube ao vivo. Clique acima para assistir ao duelo conosco!
Relacionadas
➡️ Fluminense: surpresas em lista de relacionados chamam atenção
👀 Fluminense x Juventude ao vivo com o Lance!: como chegam as equipes?
Os dois times vivem realidades completamente distintas na competição. O Tricolor, comandado por Luiz Zubeldía, busca mais uma vitória sob a batuta do novo técnico - a terceira em cinco partidas - para continuar sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe abriu o dia em sétimo lugar, com 38 pontos em 26 jogos - ainda cumpre compromisso atrasado diante do Ceará.
Já o Papo está na luta para fugir do fantasma do rebaixamento. O time de Thiago Carpini, que tem apenas três vitórias em 11 jogos na área técnica gaúcha, ocupa a penúltima colocação da tabela, com 23 pontos, oito a menos em relação ao Santos, primeiro time fora da degola. São seis jogos de jejum na competição; a última vitória aconteceu em agosto, diante do Ceará no Castelão.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O Lance! faz a transmissão em áudio do confronto que fecha mais uma jornada da liga nacional. O narrador é Lucas Borges, e Maurício Luz traz as análises do duelo.
2️⃣8️⃣ Outros jogos da rodada do Brasileirão
Encerrados:
⚽ Palmeiras 5x1 Red Bull Bragantino
⚽ Botafogo 0x3 Flamengo
⚽ Mirassol 3x1 Internacional
⚽ Sport 1x1 Ceará
⚽ Santos 3x1 Corinthians
⚽ Fortaleza 0x2 Vasco
⚽ Atlético-MG 1x1 Cruzeiro
Em andamento:
⚽ Grêmio x São Paulo
⚽ Vitória x Bahia
- Matéria
- Mais Notícias