Zubeldía lamenta atuação do Fluminense mesmo com a vitória

Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 contra o Juventude, Zubeldía falou em entrevista coletiva. O jogo foi válido pela 28ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (16), no Maracanã.

— Fizemos um jogo ruim. Não jogamos bem, não pudemos encontrar a nossa melhor versão, nos custou gerar situações de gol, nos custou iluminar jogadas em situações perigosas do campo, nos custou fechar as jogadas de maneira correta, e nos custou ter situações de gol. Mas tenho que destacar que o time respondeu até o último momento, teve fé, e isso se deve a que o elenco é bom, que tenho bons jogadores, que tenho variações. Tenho variações para poder terminar com dois atacantes, para terminar com perna invertida, para começar com três meias , para nos darmos o luxo de ter dois meia-atacantes lesionados, como é o caso de Ganso e Lucho. Ou seja, a quantidade de jogadores que temos permitiu que o time pudesse lutar até o final e que pudéssemos conseguir um triunfo — disse Zubeldía.

O que vem por aí para Fluminense e Juventude?

O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Juventude também joga na segunda, mas às 19h, contra o Bragantino.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 🆚 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

📆 Data e horário: Quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Jadson (JUV), Luis Mandaca (JUV), Freytes (FLU), Thiago Silva (FLU), Gabriel Taliari (JUV), Marcos Paulo (JUV)

🏟️ Público: 15.639

💰 Renda: R$ 600.676,00

ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules e Lima (John Kennedy); Canobbio (Soteldo), Serna (Riquelme) e Cano (Everaldo).

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan; Rafael Bilu (Negueba), Jadson (Peixoto), Caíque e Luis Mandaca; Gilberto (Nenê) e Gabriel Taliari (Giovanny).