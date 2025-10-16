Escalação do Fluminense: Zubeldía volta atrás e muda time titular

O Fluminense divulgou a escalação para enfrentar o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O confronto marca o retorno da equipe após a pausa da Data Fifa sob o comando de Luis Zubeldía, que teve pela primeira vez tempo para observar o elenco com calma e definir suas escolhas para a sequência da temporada. O treinador optou por colocar Cano de volta no time titular

continua após a publicidade

➡️ Exclusivo: futebol feminino do Fluminense deixará Xerém em 2026

Sem Acosta, Zubeldía precisou rever a formação do seu meio-campo. O argentino tem sido o principal articulador do time e terá sua ausência sentida no time titular. Lima foi o escolhido para a missão

Com descanso e treinos intensivos durante a Data Fifa, Zubeldía deve utilizar o duelo contra o Juventude como termômetro para consolidar ideias táticas e observar o rendimento dos atletas em campo. O Fluminense busca uma vitória para embalar na reta final do Brasileirão e se aproximar da parte superior da tabela.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Escalação do Fluminense

Técnico: Luis Zubeldía

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, Canobbio e Cano

