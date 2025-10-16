menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Escalação do Fluminense: Zubeldía volta atrás e muda time titular

Tricolor enfrenta o Juventude

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
20:30
Zubeldía comanda o Fluminense contra o Sport (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
imagem cameraZubeldía no comando do Fluminense (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
  Mais Notícias

O Fluminense divulgou a escalação para enfrentar o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O confronto marca o retorno da equipe após a pausa da Data Fifa sob o comando de Luis Zubeldía, que teve pela primeira vez tempo para observar o elenco com calma e definir suas escolhas para a sequência da temporada. O treinador optou por colocar Cano de volta no time titular

Sem Acosta, Zubeldía precisou rever a formação do seu meio-campo. O argentino tem sido o principal articulador do time e terá sua ausência sentida no time titular. Lima foi o escolhido para a missão

Com descanso e treinos intensivos durante a Data Fifa, Zubeldía deve utilizar o duelo contra o Juventude como termômetro para consolidar ideias táticas e observar o rendimento dos atletas em campo. O Fluminense busca uma vitória para embalar na reta final do Brasileirão e se aproximar da parte superior da tabela.

Escalação do Fluminense

Técnico: Luis Zubeldía
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, Canobbio e Cano

