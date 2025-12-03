Soteldo viveu em Porto Alegre a noite que vinha procurando desde que desembarcou no Rio. Os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, os primeiros dele pelo Fluminense, encerraram um ciclo difícil marcado por lesões, queda de rendimento e críticas constantes da torcida. Mas, por trás do renascimento, houve um suporte especial fundamental: família, fé e trabalho silencioso enquanto a bola insistia em não entrar.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía completa 'quebra-cabeça' do Fluminense em momento decisivo

O venezuelano teve quatro lesões sofridas em 2025, que tiraram ritmo, afetaram a confiança e deixaram marcas psicológicas. Cada retorno era seguido por uma nova interrupção, e isso fez com que a pressão aumentasse, especialmente por chegar durante o período do Mundial de Clubes, quando o olhar sobre o elenco era ainda mais rigoroso, e pelo valor que foi comprado. A virada começou ao se apoiar nos familiares e no aspecto mental, que ele descreveu como decisivo para recuperar espaço.

— É um processo pesado, a confiança fica abalada e mentalmente você fica muito mal. Minha família me ajudou muito, e Deus também. Me agarrei muito neles para sair desse momento. Eu nunca deixei de trabalhar, sempre segui treinando forte — revelou Soteldo.

continua após a publicidade

Internamente, a situação de Soteldo era tratada como questão de tempo para se resolver. O jogador é muito admirado pelo elenco e tem a confiança do departamento de futebol. A esperança de que o venezuelano pudesse ter um impacto forte ainda em 2025 diminuía com o tempo, mas seguia existindo.

O impacto apareceu justamente no momento em que Zubeldía mais precisava. Sem Canobbio, suspenso contra o Grêmio e também fora da primeira semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, o treinador buscava um substituto. Alguém que entregasse intensidade defensiva, agressividade no um contra um e capacidade de decisão. Contra o Grêmio, Soteldo ofereceu tudo isso.

continua após a publicidade

O argentino destacou após o jogo que o camisa 7 "fez um trabalho completo", não só pelos gols, mas pela forma como protegeu a bola, recompôs na linha de cinco e compensou a ausência do uruguaio com um esforço tático incomum para um jogador de seu perfil. Era exatamente o teste que Zubeldía precisava para projetar a semifinal.

A atuação também está alinhada ao momento do time. Fora de casa, o Fluminense já mostrava evolução. Competiu bem contra o Cruzeiro, mereceu vencer o Palmeiras e levou a primeira vitória como visitante justamente na Arena do Grêmio. Em casa, o domínio é absoluto: oito vitórias em oito jogos, apenas um gol sofrido e atuações que sustentam a melhor campanha do Brasileirão desde a chegada do treinador. O ambiente ideal para que Soteldo reencontre confiança.

Agora, a projeção natural é sobre o clássico decisivo contra o Vasco. Com Canobbio suspenso, Soteldo desponta como favorito para começar a semifinal. Ele próprio evita tratar como algo garantido, mas deixou claro que está pronto se Zubeldía optar por colocá-lo em campo.

Depois de mais de um ano sem marcar, criticado e lutando para recuperar o melhor nível, Soteldo entrega uma atuação que pode mudar sua trajetória no clube. E chega ao jogo mais decisivo da temporada com credenciais renovadas, confiança em alta e a chance de transformar uma temporada turbulenta em redenção no momento mais decisivo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Tricolor vai a 61 pontos e dorme na quinta colocação, aguardando os jogos de Botafogo e Bahia, na quarta-feira (3). O Fluminense agora volta a campo no domingo (7), contra o próprio Bahia, no Maracanã.