Fluminense contrata joia observada pelo Villarreal
José Emanuel chega para o sub-17 do clube
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense acertou a contratação do meio-campista José Emanuel, de 17 anos, um dos destaques da base do Resende. O jogador, que recentemente passou por um período de avaliação no Villarreal, da Espanha, chega às Laranjeiras para reforçar as categorias de base tricolores após temporada de destaque no futebol carioca.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Camisa 10 do clube do Sul Fluminense no Sub-17, José Emanuel chamou atenção pela qualidade técnica, boa leitura de jogo e capacidade de criação. Polivalente, atua em diferentes funções do meio-campo e se destacou também nas bolas paradas, atributos que despertaram interesse de observadores internacionais, entre eles, o diretor de captação do Villarreal, Jorge de Cozár, que o convidou para 15 dias de atividades na base espanhola.
No Brasil, o meia teve papel importante na campanha do Resende no Campeonato Carioca A2 Sub-17, conquistado pelo clube em 2025. Sua evolução durante a temporada e o desempenho em competições estaduais colocaram o jovem no radar de diversas equipes, e o Fluminense avançou para fechar o acordo.
➡️ Cano evolui em recuperação e treina com bola no CT do Fluminense
A chegada de José Emanuel se encaixa no perfil de captação do Tricolor, que segue ampliando seu investimento em talentos formados no futebol do Rio e de outras regiões. O jogador se apresenta nos próximos dias e será integrado ao time Sub-17 nas Laranjeiras.
🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
Fluminense se prepara para enfrentar o Bahia
O Fluminense retornou aos treinos nesta quinta-feira (4) no CT Carlos Castilho para enfrentar o Bahia no domingo, pela última rodada do Brasileirão. O Tricolor venceu o Grêmio na terça-feira, fora de casa, e se aproximou da vaga direta na Libertadores 2026. O elenco teve folga na quarta-feira e treina todos os dias até o sábado.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias