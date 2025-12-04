Fluminense contrata joia observada pelo Villarreal

O Fluminense acertou a contratação do meio-campista José Emanuel, de 17 anos, um dos destaques da base do Resende. O jogador, que recentemente passou por um período de avaliação no Villarreal, da Espanha, chega às Laranjeiras para reforçar as categorias de base tricolores após temporada de destaque no futebol carioca.

Camisa 10 do clube do Sul Fluminense no Sub-17, José Emanuel chamou atenção pela qualidade técnica, boa leitura de jogo e capacidade de criação. Polivalente, atua em diferentes funções do meio-campo e se destacou também nas bolas paradas, atributos que despertaram interesse de observadores internacionais, entre eles, o diretor de captação do Villarreal, Jorge de Cozár, que o convidou para 15 dias de atividades na base espanhola.

No Brasil, o meia teve papel importante na campanha do Resende no Campeonato Carioca A2 Sub-17, conquistado pelo clube em 2025. Sua evolução durante a temporada e o desempenho em competições estaduais colocaram o jovem no radar de diversas equipes, e o Fluminense avançou para fechar o acordo.

A chegada de José Emanuel se encaixa no perfil de captação do Tricolor, que segue ampliando seu investimento em talentos formados no futebol do Rio e de outras regiões. O jogador se apresenta nos próximos dias e será integrado ao time Sub-17 nas Laranjeiras.

José Emanuel, destaque da categoria Sub-17 do Resende Futebol Clube (Foto: Raphael Torres)

Fluminense se prepara para enfrentar o Bahia

O Fluminense retornou aos treinos nesta quinta-feira (4) no CT Carlos Castilho para enfrentar o Bahia no domingo, pela última rodada do Brasileirão. O Tricolor venceu o Grêmio na terça-feira, fora de casa, e se aproximou da vaga direta na Libertadores 2026. O elenco teve folga na quarta-feira e treina todos os dias até o sábado.