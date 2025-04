A vitória do Fluminense sobre o Once Caldas, pela Sul-Americana, nesta terça feira (1), encerrou uma semana de viagens longas para a equipe carioca. Primeiro, foram do Rio de Janeiro para o Ceará, onde enfrentaram o Fortaleza no final de semana. De lá, partiram direto para Manizales, na Colômbia, para o compromisso pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Após a partida, Samuel Xavier e Thiago Silva passaram pela zona mista e atenderam os jornalistas presentes. Ao canal Raíz Tricolor, os atletas comentaram sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe antes da estreia na competição.

- Jogo muito difícil, sabíamos que íamos enfrentar a altitude. A logística foi bem difícil, vir do Ceará pra cá... O campo também atrapalhou muito, parecia bom de longe, mas a grama saía muito, campo muito pesado. Sabemos jogar esse tipo de competição, tinhamos que brigar, igualar na competititvade com a equipe deles. - disse o lateral-direito.

continua após a publicidade

- O momento não era muito favorável, mas acredito que temos capacidade de fazer o que fizemos hoje. Jogamos como estamos acostumados com a bola e, sem a bola, correndo bastante. (...) Por mais que o campo não estivesse tão bom, a gente tentou propor o jogo desde o início, desde uma saída baixa e no último terço também. - analisou o capitão tricolor.

Samuel Xavier em treino no CT Carlos Castilho. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Ainda, Samuel avaliou positivamente a vitória do Fluminense. Na opinião do lateral, a equipe fez um ótimo primeiro tempo e, no segundo, o ritmo caiu em virtude do cansaço. Apesar as dificuldades, voltam com a vitória "na raça".

continua após a publicidade

- Uma boa partida, acredito que, principalmente no primeiro tempo jogamos muito bem. No segundo mais cansados, a equipe abaixou um pouco o ritmo. Mas o espírito de luta prevaleceu, contra uma grande equipe e que está acostumada a jogar nesse campo.

Sequência de jogos em casa em abril

Maracanã lotado com a torcida do Fluminense. (Foto: Marina Garcia/FFC)

Agora, o Fluminense volta a campo contra o Bragantino, no Maracanã, no domingo (6), em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Depois, terá mais um jogo da Sul-Americana, desta vez contra o GV San José-BOL, também no Rio de Janeiro.

Ainda em abril, o Flu enfrenta o Santos (13/04) e o Vitória (20/04), ambos em casa. No meio destes duelos, viaja para São Paulo para encarar o Corinthians (16/04).