Cano marca e Fluminense estreia com vitória na Sul-Americana

O Fluminense estreou com vitória na Sul-Americana. Com gol de Germán Cano e assistência de Jhon Arias, o Tricolor derrotou o Once Caldas no Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia, na noite desta terça-feira (1).

O próximo compromisso do Flu pela competição será no dia 10 (quinta-feira), contra o GV San José, no Maracanã. Antes disso, a equipe entra em campo pela segunda rodada do Brasileirão, contra o Bragantino, no dia 6 (domingo), também no Rio de Janeiro.

Como foi o jogo?

O Once Caldas teve mais oportunidades no primeiro tempo, mas parou nas boas defesas do goleiro tricolor. Logo aos 2 minutos, em jogada pela esquerda, Zapata cruzou rasteiro para Mateo García finalizar no canto esquerdo, mas Fábio impediu o gol. Depois, aos 12, García arriscou de fora, exigindo novamente do arqueiro do Flu. O time colombiano insistiu em atacar pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense, lado mais vulnerável onde estão Renê e Freytes, mas não tiveram sucesso.

A partir dos 15 minutos, a equipe carioca passou a ter mais a bola e trabalhá-la com mais cuidado. Embora tenha tido dificuldade de transpor a marcação adversária, aos 30 minutos o talento da dupla Arias e Cano se sobressaiu. O colombiano levou a bola na linha de fundo pela direita e cruzou para o argentino cabecar com categoria no contrapé de Aguirre e abrir o placar. Nos minutos finais da primeira etapa, o time da casa voltou a ameaçar a meta tricolor, mas Fábio foi superior.

O segundo tempo começou parecido com o primeiro, com o Once Caldas propondo jogo e sendo mais incisivo nas ações ofensivas, demandando uma atuação segura do goleiro veterano do Flu. Foi um jogo pobre de criação do Fluminense, que contou com jogadas individuais de Arias para chegar ao gol adversário. Aos 30, o colombiano se livrou da marcação e invadiu a área e, com pouco ângulo, finalizou para fora. Nos minutos finais, o Flu quase ampliou em cabeçada na trave de Lezcano após arrancada de Serna pela direita. Já nos acréscimos, a equipe de marcão ainda teve dois contra-ataques desperdiçados para matar o jogo.

Juan Patiño e Guga em disputa de bola na partida entre Once Caldas e Fluminense. (Foto: Raul Arboleda / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ONCE CALDAS X FLUMINENSE

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 1° de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Palogrande, na Colômbia;

🥅 Gol: Germán Cano (31/1T)

🟨 Cartões amarelos: Juan Cuesta, Alejandro García, Mateo García, Manuel Arteaga; Canobbio, Martinelli

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Hernán Ramirez)

James Aguirre; Jorge Cardona, Jerson Malagón, Juan Patiño, Juan Cuesta; Iván Rojas (Manuel Arteaga), Mateo García (Juan Castaño), Alejandro García (Mateo Zuleta); Michael Barrios (Joel Contreras); Dayro Moreno, Jefry Zapata (Luis Palacios).

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio, Renê; Hércules (Bernal), Martinelli, Lima (Lezcano); Jhon Arias, Canobbio (Serna), Germán Cano (Everaldo).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e Jose Savorani (ARG)

🖥️VAR: Nicolas Lamolina (ARG)