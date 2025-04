Thiago Silva e Cano ressaltam a importância de Marcão na vitória do Fluminense

O Fluminense venceu o Once Caldas por 1 a 0, nesta terça-feira (1º), na estreia na Copa Sul-Americana. Germán Cano marcou o gol do Tricolor no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia. A equipe foi comandada interinamente por Marcão, após a demissão de Mano Menezes. Após o confronto, o zagueiro Thiago Silva elogiou o comandante

— Por mais que o campo não tivesse tão bom, a gente tentava propor o jogo desde o início, desde uma saída baixa e no último terço também. O gol sai numa movimentação que o Marcão tinha insistido, pedindo bastante para o Arias e o Lima fazerem. E aí vem o cruzamento e o Cano, incrível o gesto que fez. Acho que mudou a nossa atitude paro jogo de hoje, depois de tudo que aconteceu e vem acontecendo — disse o zagueiro na zona mista do estádio.

Mano Menezes foi demitido após a derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Fortaleza, na estreia no Campeonato Brasileiro. Mesmo com poucos dias de treino até o duelo na Colômbia, Marcão conseguiu mudar o anímico do time, segundo Cano, o artilheiro da vitória na primeira rodada.

— A palestra e o treino do Marcão serviram muito no anímico. Começamos a acreditar que somos bons e temos jogadores importantes no time. Tudo começou na concentração, a fala do Marcão nos treinos e aqui no jogo foram importantes para ganhar. Sabemos da nossa qualidade e o Marcão nos deu essa confiança para fazermos um grande jogo — disse o atacante.

O que vem por aí?

Após a boa estreia na Sul-Americana, o Fluminense vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o RB Bragantino no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A equipe comandada interinamente por Marcão busca a primeira vitória na competição.