O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, com dores no tendão calcâneo do pé esquerdo, deve ficar fora do duelo contra o Nova Iguaçu, marcado para este domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Em razão disso, o atleta não treinou com o grupo no campo no decorrer da semana.

Thiago Silva deixou o Fla-Flu da última rodada no intervalo. Caso a baixa se confirme, a tendência é que Freytes fique com a vaga na defesa do time de Mano Menezes. Thiago Santos, por sua vez, corre por fora em busca de espaço no setor.

Desta forma, o provável Fluminense que vai a campo tem: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme, Cano e Canobbio.

Atualmente, o time ocupa a nona posição da tabela de classificação, com apenas 11 pontos em nove jogos disputados, números que resultam em um baixo rendimento da equipe no Estadual, e está na frente apenas de Boavista, Portuguesa-RJ e Bangu.

Lesão de Thiago Silva

O problema do zagueiro carioca é o mesmo que o deixou fora de embate de jogos durante a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sendo assim, para poupar agravar a lesão, a tendência é que Thiago Silva se recupere plenamente antes de retornar ao time, já que atuou no sacrifício após o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores do ano passado e piorou a situação de seu pé.

