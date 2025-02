Com excesso de pontas, Keno perde espaço na equipe do Fluminense

Com um excesso no número de pontas dentro do elenco, Keno vem perdendo espaço e protagonismo no Fluminense. Dentre todos os concorrentes, o camisa 11 é o atleta da posição que soma menos jogos e menos minutos, embora seja o único que tenha balançado as redes em 2025.

Um dos protagonistas do Tricolor em 2023 e peça chave em 2024, Keno fez sua estreia contra a Portuguesa, onde marcou um gol. Diante do Botafogo, o atacante iniciou o duelo no banco de reservas e iniciou como titular a partida contra o Boavista.

No entanto, o camisa 11 não participou dos clássicos contra Vasco e Flamengo, embora estivesse relacionado pelo técnico Mano Menezes. Com uma semana cheia de treinos, o atleta trabalha para reconquistar seu espaço e se encaixar dentro das características da equipe do treinador.

Após a partida contra o Flamengo, o comandante foi questionado sobre a não utilização de Keno na partida. O técnico esclareceu o motivo de ter iniciado o duelo com Canobbio e deu a entender que o camisa 11 não inspirava muita confiança no aspecto defensivo.

- Escolhas são escolhas. A gente tem do lado esquerdo, um lateral que apoia muito. Pelas características de jogo de Canobbio, isso não aconteceu tantas vezes. Mantivemos a característica. Se dermos os lados para os laterais do Flamengo, a gente pode perder o jogo ali. E foi em um cruzamento que Fábio fez uma defesa espetacular. Bloquear os lados era um fato importante no jogo.

No domingo (16), o Fluminense encara o Nova Iguaçu com a necessidade de vencer para sonhar com uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Com uma semana cheia de treinos, Keno busca recuperar seu espaço com Mano Menezes e provar seu valor em uma reta final decisiva de estadual.

Keno comemora primeiro gol marcado pelo Fluminense sobre a Portuguesa (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Concorrentes de Keno no Fluminense

Dentre os principais concorrentes de Keno no atual elenco do Fluminense estão Canobbio e Riquelme Felipe. Enquanto o uruguaio atuou em sete jogos por 394 minutos, a joia da Xerém participou de nove partidas e 442 minutos. Nenhum dos dois contribuiu com gols ou assistências na temporada.

Contratado no meio do ano passado, Kevin Serna participou de seis jogos, mas com apenas 212 minutos. O colombiano tem uma assistência, justamente para o gol marcado por Keno diante da Lusa, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

Por outro lado, Jhon Arias vem atuando mais no setor central do Fluminense em meio as ausências de Ganso e Renato Augusto. Enquanto isso, Paulo Baya perdeu espaço após iniciar os jogos com a equipe alternativa do Tricolor, mas ainda assim já fez quatro partidas e soma 261 minutos.