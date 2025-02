Fluminense fecha novo patrocínio para 2025; veja detalhes

O Fluminense anunciou na manhã deste sábado um novo patrocínio para a temporada 2025. O clube firmou parceria com a Fecomércio RJ, nova parceira dos times feminino e Sub-20 do clube. Este acordo, válido até março de 2026, representa a primeira vez que a federação patrocina a modalidade.

A estreia da marca no uniforme do Fluminense ocorrerá neste sábado (15), durante a Copa Rio, em um jogo contra o Pérolas Negras. O confronto será realizado às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.



O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, destacou a importância do futebol feminino no Brasil e enfatizou o compromisso da federação com o empoderamento feminino e a igualdade de gênero

- É um privilégio para a Fecomércio RJ poder contribuir com esse movimento. Apoiar o esporte é investir em um condutor social poderoso, que promove a inclusão, a igualdade e o desenvolvimento de talentos -, afirmou Queiroz Junior.

- A parceria com o Fluminense reforça nosso compromisso com o empoderamento das mulheres e com a construção de um futuro mais justo e igualitário. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa trajetória e de ver o futebol feminino ganhar cada vez mais espaço e reconhecimento. Assim, reafirmamos nosso papel como agente de transformação social e de incentivo ao esporte -, completou.

Foto da camisa do Fluminense com foco no patrocínio da Fecomércio RJ (Foto: Reprodução/Fluminense)

Sobre a Fecomércio RJ

A Fecomércio RJ, que reúne 59 sindicatos patronais e representa mais de 286 mil estabelecimentos comerciais no Estado do Rio de Janeiro, tem um histórico de atuação em prol do desenvolvimento dos negócios no setor de comércio, serviços e turismo. Por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RJ) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ), a federação também desempenha uma função social importante, oferecendo programas de assistência, educação e lazer para comerciários e a população carente.

