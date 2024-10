Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense, está no comando do Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Maracanã nesta quinta-feira (3), às 21h30, em confronto válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Na partida, o Tricolor reencontra o técnico Fernando Diniz, demitido do clube em junho.

No dia 24 de junho e 2024, Fernando Diniz foi demitido do Fluminense. Na época, apesar das classificações às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, a campanha no Brasileirão foi determinante para a queda. O Tricolor ocupava a lanterna da competição com apenas seis pontos somados em 11 rodadas.

Diniz encerrou sua segunda passagem no Fluminense com três títulos conquistados: Libertadores, Recopa e Campeonato Carioca. O treinador entrou na história como um dos nomes mais vitoriosos do clube, sendo responsável por dois títulos inéditos.

Depois da demissão, Fernando Diniz foi anunciado como novo treinador do Cruzeiro, assumindo o lugar de Fernando Seabra. O treinador assinou contrato com a Raposa até dezembro de 2025 e chegou em Belo Horizonte com os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli.

O Fluminense possui histórico positivo contra o Cruzeiro. Nos últimos 10 jogos, o Tricolor perdeu dois, venceu cinco e empatou três. Porém, uma das derrotas foi no primeiro turno do Brasileirão 2024, por 2 a 0 no Mineirão, com Diniz no comando do clube das Laranjeiras.

No confronto histórico, são 76 jogos, com 31 vitórias do Fluminense, 25 do Cruzeiro e 20 empates. O maior artilheiro do confronto é Fred, com 5 gols marcados pelo Tricolor. O atacante marcou ainda um gol pelo Cabuloso, na vitória tricolor por 3 a 2 em 2004, tendo 6 gols no total.

Contra equipes treinadas por Diniz, o Fluminense tem três vitórias e duas derrotas. Nesta semana, será o primeiro jogo do técnico depois da saída dele do clube carioca.