Prefeito do Rio de Janeiro brinca com retorno de Thiago Silva ao Fluminense: ‘Já é tricolor’

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 15:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, brincou nesta segunda-feira (22) sobre a saída de Thiago Silva do Chelsea, e especulou a ida do zagueiro de 39 anos para o Fluminense. O jogador teve passagem relevante pelo Tricolor, e é considerado um sonho dos dirigentes do clube.

Eduardo Paes comentou em sua conta do X (antigo Twitter) confirmando a chegada de Thiago Silva ao clube carioca, e mencionou o político Carlo Caiado, atual presidente da Câmara de Veradores da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o presidente da Câmara Municipal @CarloCaiado o Thiago Silva já é tricolor — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 22, 2024

Thiago Silva optou por não renovar o seu vínculo com o Chelsea, que se encerra ao fim do primeiro semestre de 2024. Além do Fluminense, o zagueiro tem passagem pelo Juventude e foi um líderes do Chelsea entre 2020 e 2021.

Apesar de mostrar apoio a ida de Thiago Silva ao Fluminense, Eduardo Paes é assumidamente torcedor do Vasco.