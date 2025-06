Foi teste para cardíaco, mas o Fluminense venceu o Ulsan HD por 4 a 2 no Mundial de Clubes e assumiu a liderança do Grupo F da competição com quatro pontos, mesma marca do Borussia Dortmund, que perde no critério de saldo de gols. Mas a torcida tricolor não tem apenas os três pontos para comemorar, isso porque o clube também faturou um valor milionário após vencer o rival sul-coreano na noite deste sábado (21).

O Fluminense aumentou a premiação paga pela Fifa de acordo com os resultados conquistados na fase de grupos do Mundial. Na primeira rodada, com o empate contra os alemães, o tricolor carioca já havia faturado US$ 1 milhão, o que corresponde a R$ 5,5 milhões na cotação atual. Entretanto, a entidade máxima do futebol paga mais por cada vitória conquistada.

Após bater o Ulsan, o Fluminense arrecadou mais US$ 2 milhões, ou R$ 11 milhões em premiação. Ou seja, em duas rodadas da fase de grupos a equipe soma US$ 3 milhões (R$ 16,5 milhões) apenas com os bônus pagos pela Fifa. Somado ao valor, o clube já pode considerar a premiação fixa paga pela entidade apenas pela participação no torneio.

A Fifa determinou um sistema de pagamento neste Mundial de Clubes que envolve cotas fixas e outras variáveis. Entre os números já definidos, cada continente recebe um valor diferente, sendo que o dinheiro pago aos representantes europeus é o maior de todos, seguido dos clubes sul-americanos. No caso do Fluminense, o time carioca já tem garantidos US$ 15,2 milhões, cerca de R$ 83 milhões na cotação atual.

Ou seja, ao somar as cifras arrecadadas com a vitória em cima do Ulsan e o empate diante do Borussia ao valor fixo pago pela Fifa, o Fluminense chega à última rodada da fase de grupos com R$ 99,5 milhões em bônus. O número pode passar da casa dos R$ 100 mi caso o tricolor vença o Mamelodi Sundowns, da África do Sul na próxima quarta-feira (25).

Fluminense comemora gol sobre o Ulsan no Mundial de Clubes (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

