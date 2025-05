Sem Thiago Silva, Fluminense está escalado para enfrentar o Unión Española

O Fluminense está escalado para enfrentar o Unión Española, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Para o confronto, que acontece nesta quarta-feira (14), às 19h, no Maracanã, Renato Gaúcho não contará com Thiago Silva, Otávio e Bernal, e o treinador precisou fazer mudanças na defesa e no meio de campo.

O duelo é chave para ambas as equipes e apenas a vitória interessa para se manterem na disputa pela classificação. De um lado, o Tricolor busca a liderança do grupo para avançar direto para as oitavas de final e, para isso, terá que vencer em casa. Do outro, os chilenos precisam dos três pontos para seguirem com chances de classificar em segundo lugar - uma derrota ou empate eliminam o time com uma rodada de antecedência.

Escalação do Fluminense

Para o confronto, Renato Gaúcho não contará com algumas peças importantes, sendo a principal o zagueiro e capitão Thiago Silva, poupado por controle de carga. As demais baixas para o jogo são por lesão: Guga e Lima sofreram contusões musculares de grau 1, enquanto Facundo Bernal teve uma de grau 3, desfalcando o time por mais tempo. Germán Cano e Otávio se recuperam de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e no tendão de Aquiles da perna direita, respectivamente.

Dessa forma, Fluminense está escalado da seguinte forma: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo.

Escalação do Unión Española

O treinador José Luis Sierra Pando escalou o Unión Española com: Torgnascioli; Ramirez, Vidal, Díaz e Norambuena; Jáuregui, Nuez e Aránguiz; Uribe, Ovelar e Suárez.

