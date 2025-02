Sem Ganso, Mano Menezes busca soluções internas no Fluminense

Grande ausência do Fluminense no início de 2025, Ganso fará novos exames no dia 27 de fevereiro e saberá se estará apto a voltar aos treinos. No dia 18 de janeiro, o camisa 10 foi diagnosticado com uma miocardite e está afastado das atividades do Tricolor.

Embora haja um otimismo interno pelo retorno do meia, o Fluminense terá apenas um dia com a janela de transferências abertas para explorar o mercado em busca de reposições. Por conta disso, Mano Menezes olha para dentro do elenco em busca de soluções na equipe.

Após o exame de Ganso, as janelas de transferências da Argentina e Uruguai, que são dois dos países que mais exportam atletas para o Brasil, já estarão fechadas. Dessa forma, o Fluminense precisaria agir com muita rapidez e explorar um mercado alternativo caso queira uma solução de fora.

- Acredito muito em equipe. Mesmo com todas as virtudes do Ganso, a equipe precisa encontrar soluções de forma mais equilibrada. Se você não tem em um jogador só resumindo tudo o que você quer, talvez tenhamos que compor com dois ou três jogadores no setor em que cada um vai dando um pouquinho mais de armação para a equipe, para ajudar a dar mais qualidade de jogo quando enfrentamos adversários com linhas tão baixas.

Enquanto Ganso segue seu cronograma de recuperação, Mano Menezes vem utilizando Jhon Arias como um armador do Fluminense, enquanto Riquelme Felipe inicia o ano pelo lado direito. O comandante também possui outras peças no elenco para compor o setor, como Lima e Isaque, que são meio-campistas e conseguiriam preencher o setor.

Sem Ganso, o Fluminense conseguiu se classificar às semifinais do Campeonato Carioca apesar do início conturbado para Mano Menezes. E ainda que o meia seja liberado para voltar, o treinador seguiria sem contar com o atleta pelas próximas semanas, uma vez que o camisa 10 precisaria passar por uma espécie de pré-temporada e talvez não entre em campo até o início do Brasileirão.